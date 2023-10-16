ISW: Кремль меняет риторику после катастрофы в Авдеевке 16.10.2023, 8:12

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Россиян готовят к худшему.

После нескольких дней боев на Авдеевском направлении Путин резко изменил риторику, пытаясь уменьшить ожидания от военной операции со стороны ВС РФ на этом участке фронта, пишет Институт изучения войны.

Изначально все росСМИ писали о том, что контрнаступление Украины закончилось и ВС РФ перешли в наступление по всей линии фронта. Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию вокруг Авдеевки. Накануне глава РФ о наступлении своей армии в Украине ничего не говорил, при этом дал понять, что его армия ведет «оборонительные бои» на Запорожском, Купянском и Авдеевском направлениях.

Аналитики обратили внимание на слова Путина об «активной обороне», а не «активных боевых действиях».

Таким образом глава РФ пытается уменьшить ожидания россиян относительно возможных будущих побед со стороны ВС РФ.

В ближайшем будущем армии Путина не удастся полностью окружить ВСУ, находящиеся в Авдеевке. Для этой военной операции необходимо много ресурса как в живой силе, так и военной технике. Пропагандисты Кремля также резко изменили риторику относительно событий вокруг Авдеевки. Аналитики сообщают, что активность российской армии на Авдеевском направлении снизилась. Оккупанты не сумели на одном дыхании дойти до Авдеевки. Понеся большие потери, они снизили темп наступления.

Эксперты не сомневаются, что МО РФ не оставит попыток взять Авдеевку в кольцо, а значит бои на этом участке фронта будут продолжаться. Не исключено, что, детально изучив тактическую обстановку на этом участке фронта, враг снова может активизироваться.

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