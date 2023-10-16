В Израиле бедуинский следопыт обманул террористов и помог спасти жен и детей военных 16.10.2023, 18:34

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Он проявил мужество и профессионализм.

Одной из первых целей террористов ХАМАСа 7 октября была военная база «Махане Реим», штаб-квартира дивизии «Газа» израильской армии.

Боевикам удалось ворваться на базу. Была опасность, что они доберутся до помещений, где находились жены и дети военных, приехавшие погостить на праздник в штаб дивизии, пишут «Детали».

Сейчас дивизия ведет расследование, восстанавливая события того дня. В ходе расследования раскрылась история героизма молодого бедуинского следопыта – и его сослуживцев.

Офицер из подразделения следопытов, подполковник М., решил обмануть террористов. Один из молодых бедуинских следопытов, известный своим мужеством и профессионализмом, снял военную форму и обратился к террористам по-арабски. Боец выдал себя за одного из террористов.

«Сюда, идите ко мне!», — закричал он во время перестрелки. Обман сработал, террористы решили, что это один из них, вышли из укрытий и приблизились к террористу. В этот момент подполковник М. открыл огонь по ним и убил нескольких.

«Это спасло много жизней», — сделали вывод офицеры, изучающие события 7 октября.

Они также высоко оценили действия бедуинского батальона патрулирования пустыни (585-й батальон «Сиюр мидбари»).

Батальон с большим мужеством атаковал террористов. «Они вели ближний бой и несли потери. Меня поразили цифры набора резервистов [после атаки]. Они пришли на помощь своим друзьям в батальоне», — рассказал один из офицеров. В эти дни солдаты батальона патрулирования пустыни обеспечивают охрану закрытого до особого распоряжения КПП Керем-Шалом и населенных пунктов в этом районе.

Дивизия «Газа» продолжает расследование событий 7 октября. Руководит расследованием генерал Ави Розенфельд.

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