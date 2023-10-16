Белоруска не смогла сдать на хранение в банк $27 тысяч и оставила их «на пару дней» в ячейке магазина 1 16.10.2023, 19:29

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Что было дальше?

Охранника одного из супермаркетов Могилева судили за кражу 12 тысяч рублей. Деньги он нашел в ячейке камеры хранения магазина. Приговор по уголовному делу был опубликован в банке судебных решений.

1 июня охранник заступил в ночную смену. По долгу службы он обязан был проверить камеры хранения магазина. Во время обхода в одной из ячеек мужчина нашел пакет с деньгами. Охранник предположил, что купюры ненастоящие, а «какой-нибудь реквизит». Он показал их продавцу, а затем положил на стол, расположенный возле камер хранения.

Проверив остальные ячейки, мужчина забрал пакет и пошел в комнату охраны. Там он выложил деньги на стол. Всего было четыре пачки денег. В двух из них были белорусские рубли — 21 тысяча, в двух — 21,5 тысячи долларов.

Мужчина осмотрел банкноты и понял, что они настоящие. Он взял одну пачку с рублями (12 тысяч) и спрятал ее под стол. Остальное передал сотрудникам милиции. На украденные деньги он купил себе ноутбук, мобильник, наушники, золотое кольцо. Кроме того, обвиняемый перевел своей матери 2200 рублей, купил ей новый телефон, телевизор и дал 2400 рублей на погашение кредитов. Продавцу, которой он показал деньги, охранник подарил смарт-часы.

Позже в магазин за деньгами вернулась хозяйка свертков. Обнаружив, что ячейка пустая, женщина обратилась в милицию. Она рассказала, что в тот день у нее на руках была крупная сумма. Она хотела положить ее на хранение в банк, но там принимать купюры отказались.

«Поскольку у нее не было возможности хранить данные денежные средства при себе либо в каком-либо другом месте, она решила оставить их на несколько дней в одной из ячеек камер хранения магазина», — указано в приговоре.

Суд Октябрьского района Могилева признал охранника виновным в краже и назначил два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Оперативники вернули потерпевшей 9000 рублей и 21,5 тысячи долларов, которые им ранее передал охранник. Часть похищенных денег обвиняемый возместил женщине еще на этапе следствия. Однако остался ей должен еще 3550 рублей.

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