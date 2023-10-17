Немецкий военный эксперт: Россия допустила стратегическую ошибку, которая будет стоить победы 3 17.10.2023, 7:36

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Путин не вознаграждает компетентность.

Российская армия допустила огромную ошибку в ходе наступления на Авдеевку, во время которого ВС РФ понесли тяжелейшие потери в живой силе и технике

Более того, анализ ситуации показывает, что российское командование не извлекает выводов из собственных ошибок и раз за разом повторяет их в войне, что рано или поздно приведет к победе Украины в войне. Об этом заявил немецкий военный эксперт, пишущий под псевдонимом Tendar, сообщает «Диалог».

«Я хотел бы дать оценку текущей ситуации вокруг Авдеевки. Россияне допустили ряд огромных ошибок. Несмотря на ранний успех российских наступательных сил прежде всего в районе Красногоровки, а также благодаря тайному наращиванию сил на этом участке, российские войска почти сразу же показали свои слабости, особенно когда дело доходит до мобильной войны. Вы не можете описать это иначе, чем полный отстой. Это было постоянным явлением в российской войне с 24 февраля 2022 года, и просто поразительно, как мало они узнали с тех пор. Было несколько видеороликов, на которых большие колонны российской техники пытались протиснуться по дорогам, которые в конечном итоге оказались узкими проходами. Особенно такое развитие событий продемонстрировала ударная группа из Красногоровки, продвинувшаяся на несколько сотен метров. Можно было наблюдать, как российские танки пытались обойти ведущие машины, которые, вероятно, были остановлены минами или украинскими ПТРК и группами беспилотников», - пишет он.

Фактически, эти украинские ПТРК и группы беспилотников сыграли решающую роль и остановили российское наступление. Вероятно, это был также тот момент, когда слишком оптимистичные планы русских пошли наперекосяк.

«Мы видели, как бесчисленное количество российских машин, в основном ведущих машин колонны, были подбиты, а затем наблюдали, как российские машины пытались их обойти и бездумно мчались по полям. Результат можно увидеть в сообщении, которое я отправил вчера, где показан российский танк, подорвавшийся на мине «ТМ-62» в открытом поле. Я прекрасно осознаю, что заметность у танков серии «Т» слабая, но наезд на такую линию обороны, которая наверняка была известна еще до начала атаки и которую заранее следовало бы передать всем наступательным подразделениям, только подчеркивает малое боевое качество, которое средний российский солдат приносит. Действительно, российское командование сознательно жертвует войсками ради земли, что особенно было видно в Бахмуте и где соотношение потерь1:10 было приемлемым, но это нежизнеспособная стратегия. Это можно наблюдать и в Бахмуте, где с тех пор российская армия находилась в оборонительной позиции и постепенно сдавала позиции», - подчеркнул немецкий эксперт.

По его словам, самой большой ошибкой российского наступления является тот факт, что оно стратегически считается совершенно бесполезным.

«Даже если мы прогнозируем, что они возьмут Авдеевку, что является очень большим событием и после этой недели более чем сомнительным, это даже при самом оптимистичном прогнозе огромная трата ресурсов. На мой взгляд, оно даже намного хуже, чем Угледар и Бахмут, потому что полностью игнорирует ситуацию в Запорожье. На южной линии фронта мы наблюдаем огромный рост потерь русских, особенно в артиллерии. Помимо ряда других целей, очевидно, что украинские силы методично ослабляют возможности российской артиллерии. Это сопровождается видимым сокращением артиллерийского огня России, хотя, по моему мнению, это в большей степени связано с огромным износом артиллерийских стволов, а не с нехваткой боеприпасов, что, однако, также является проблемой, поскольку Украина методично разрушает логистические центры. В такой атмосфере можно предположить, что Россия предпочла бы продолжать инвестировать в эффективную и «эластичную» оборону и выделять ресурсы, чтобы лишить украинцев дальнейшего продвижения или просто ослабить российскую оборону в Запорожье, чего и требовал российский генерал Иван Попов незадолго до того, как его уволили из Минобороны РФ. Вместо этого этот трюк вокруг Авдеевки получает одобрение и заканчивается, как и другие российские наступления, полной катастрофой.

Это показывает, что Путин не вознаграждает компетентность. Он вознаграждает только за верность. Нельзя даже сказать, что это российское наступление вокруг Авдеевки еще больше свяжет украинские резервы, потому что Авдеевка всегда была крепостью, которую украинцы могут защитить с относительным минимумом солдат. Фактически благодаря российскому наступлению на этом участке Авдеевка стала неотъемлемой частью украинского контрнаступления, поскольку она связывает огромные российские резервы, и чем дольше российская армия пытается захватить город, тем лучше для украинских военных усилий в долгосрочной перспективе. Хотя мы не можем полностью оценить российские потери на Авдеевском направлении, все же можно с уверенностью сказать, что они чрезвычайно велики и Россия явно растратила огромное количество ресурсов вокруг Авдеевки.

Это стратегическая ошибка, потому что она не изменила бы стратегическую ситуацию, даже если бы Авдеевка была взята Россией. Вместо этого жизненно важные ресурсы, необходимые для предстоящей зимы и следующего года, исчезли навсегда. В конце концов я считаю, что российское наступление на Авдеевку отражает все, что неправильно в способах России вести войну в Украине.

Это стратегически рассматривается как ошибка и в долгосрочной перспективе, безусловно, окажет негативное влияние на военные усилия России, независимо от того, возьмут они Авдеевку или нет. Это также показывает абсолютную разницу в том, как Украина ведет войну. В первые недели контрнаступления Украины ВСУ пытались штурмовать Запорожский фронт аналогично тому, как Россия штурмует Авдеевку, но ни в коем случае не в такой степени и объеме, как Россия. Украинские силы сделали правильные выводы, остановили это, изменили тактику и начали деградировать Россию так, как деградируют окопавшегося врага. Это не эффектный способ, но действенный. Если продолжать в том же духе, это принесет желаемые результаты и, что еще более важно, будет настойчиво. У Украины есть то, чего нет у России, и это последовательная военная стратегия. В конце концов это будет самая важная причина, по которой Украина выиграет эту войну», - подчеркнул эксперт.

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