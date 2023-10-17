В Беларуси запретили очередной алкогольный напиток из России 17.10.2023, 12:14

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В составе нашли недопустимые пищевые добавки.

Пивной напиток «Сливовица» от российского производителя ООО «Магистраль» (пивоваренный завод «Чешский Лев» из Курска) запрещен для продажи в Беларуси, изымается из обращения и запрещается для ввоза в нашу страну. Такое решение принял Госкомитет по стандартизации Беларуси.

Сообщается, что продукция не соответствует обязательным требованиям технических регламентов.

«При производстве пивных напитков использовались заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки – синтетические красители: в напитке, изготавливаемом на основе пива (пивной напиток) «Сливовица» со вкусом сливы пастеризованного фильтрованного – понсо 4R Е124, азорубин Е122, желтый «солнечный закат» FCF Е110 по маркировке: наименование компонента «ГФС», указанного в составе продукции, не понятно и не позволяет отнести компонент к пищевой продукции; отсутствует наименование пищевой добавки «подсластитель 280В СЛАДИН» или индекс согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (EAN) заявленной изготовителем в маркировке продукции», – говорится в обосновании запрета.

В Беларусь пивной напиток завозило минское ООО «АЭКС».

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