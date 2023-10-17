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Мигранты на белорусско-польской границе устроили очередную провокацию

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  • 17.10.2023, 14:10
  • 2,648
Мигранты на белорусско-польской границе устроили очередную провокацию

Зафиксированы случаи агрессии в отношении польских пограничников.

За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси вне пункта пропуска пытались попасть 109 мигрантов. Это граждане Индии, Ирана и Пакистана. Об этом рассказали в Пограничной службе Польши. 27 мигрантов при виде патрулей вернулись в Беларусь.  

Но были и случаи агрессии в отношении представителей польской Погранслужбы. В сотрудников снова летели камни и палки. Напомним, ранее польские пограничники рассказывали, что мигранты стали бросать в патрули еще и горящие ветки. 

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