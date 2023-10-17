Мигранты на белорусско-польской границе устроили очередную провокацию 5 17.10.2023, 14:10

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Зафиксированы случаи агрессии в отношении польских пограничников.

За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси вне пункта пропуска пытались попасть 109 мигрантов. Это граждане Индии, Ирана и Пакистана. Об этом рассказали в Пограничной службе Польши. 27 мигрантов при виде патрулей вернулись в Беларусь.

Но были и случаи агрессии в отношении представителей польской Погранслужбы. В сотрудников снова летели камни и палки. Напомним, ранее польские пограничники рассказывали, что мигранты стали бросать в патрули еще и горящие ветки.

W dn.16.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾109os. m. in. ob. Indie, Iran, Pakistan.

27 osób na widok 🇵🇱patroli zawróciło na 🇧🇾#PSGBiałowieża i #PSGDubiczeCerkiewne agresywni migranci kamieniami i gałęziami atakowali polskie patrole pic.twitter.com/88u7wfAMhd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2023

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