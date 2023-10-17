Чешские ученые: Глобальное потепление меняет вкус пива 17.10.2023, 16:32

Речь идет о альфа-кислотах.

Из-за жары и участившихся засух в хмеле снижается содержание альфа-кислот, определяющих вкус и горечь пива. К такому выводу пришли ученые института по изучению глобальных изменений академии наук Чехии.

Ученые выяснили, что из-за глобального потепления хмель созревает на 20 дней раньше, чем обычно. Кроме того, созревание частично происходит в жаркие дни, что мешает хмелю образовывать альфа-кислоты.

Кроме того, уменьшение количества осадков и эпизоды засухи снижают урожайность хмеля. К 2050 году его урожайность снизится на 18%, а содержание альфа-кислот — на 20-30%.

Ученые считают, что у производителей есть несколько выходов из сложившегося положения. Одно из решений — сажать хмель на большую высоту, где не так жарко, или в места с более высоким уровнем грунтовых вод. Другая рекомендация — строить ирригационные системы или переходить на производство более устойчивых сортов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».