ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАСа 17.10.2023, 17:55

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Был нанесен авиаудар.

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира группировки центрального военного лагеря (округа) сектора Газа Аймана Нуфаля.

Командир ХАМАСа был уничтожен авиаударом. Успех ликвидации был обеспечен благодаря оперативной информации, предоставленной ШАБАКом, пишут «Детали».

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית משותפת עם שב"כ, חיסלו את אחד מבכירי ארגון הטרור חמאס, אימן נופל, אשר שימש כמפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס ברצועת עזה, וכראש המודיעין הצבאי של חמאס לשעבר>> pic.twitter.com/RexbSMKA9V — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

Айман Нуфаль был одним из лидеров военного крыла ХАМАСа, близким к Мухаммаду Дефу. В прошлом он занимал должность главы военной разведки. Он организовал множество террористических атак на Израиль, занимался разработкой оружия, руководил ракетными обстрелами, в том числе, запусками ракет из густонаселеленной территории.

הסיכול הממוקד המשמעותי ביותר מתחילת המלחמה



אימן נופל, מפקד חטיבת המרכז ברצועת עזה וחבר המטכ"ל של חמאס חוסל! pic.twitter.com/U6cwS8nGX8 — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) October 17, 2023

Айман Нуфаль был соучастником многих нападений, в том числе участвовал в планировании похищения Гилада Шалита.