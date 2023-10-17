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ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАСа

  • 17.10.2023, 17:55
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ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАСа

Был нанесен авиаудар.

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира группировки центрального военного лагеря (округа) сектора Газа Аймана Нуфаля.

Командир ХАМАСа был уничтожен авиаударом. Успех ликвидации был обеспечен благодаря оперативной информации, предоставленной ШАБАКом, пишут «Детали».

Айман Нуфаль был одним из лидеров военного крыла ХАМАСа, близким к Мухаммаду Дефу. В прошлом он занимал должность главы военной разведки. Он организовал множество террористических атак на Израиль, занимался разработкой оружия, руководил ракетными обстрелами, в том числе, запусками ракет из густонаселеленной территории.

Айман Нуфаль был соучастником многих нападений, в том числе участвовал в планировании похищения Гилада Шалита.

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