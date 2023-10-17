Зеленский подтвердил применение американских ракет ATACMS 3 17.10.2023, 20:11

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Владимир Зеленский

Украина ударила по аэродромам вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом применении ВСУ ракет ATACMS. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко — ATACMS себя показали», — сказал Зеленский.

Ранее 17 октября издание Politico писало, что Украина ночью впервые использовала ATACMS, нанеся удары по аэродромам вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске были нанесены минувшей ночью. Как сообщили Силы специальных операций (ССО) Украины, уничтожены девять вертолетов разных модификаций; находившаяся на аэродромах специальная техника; пусковая установка ПВО и склад боеприпасов. Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

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