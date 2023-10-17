В больницах Гомельской области медиков теперь увольняют только по согласованию с исполкомом 17.10.2023, 20:36

В стране острая нехватка медиков.

В Речицкой районной больнице сотрудников, которые хотят уйти, теперь увольняют после согласования с местным исполкомом. Как узнало «Зеркало», такая система уже действует по всей Гомельской области — это распоряжение местных чиновников. Рассказываем подробнее.

Сотрудники: «Ты заложник системы. Не очень приятно такое отношение»

— В один день заведующая пришла с врачебной пятиминутки и говорит: вышло распоряжение, сейчас все увольнения — только с разрешения исполкома, — на условиях анонимности рассказала «Зеркалу» сотрудница Речицкой ЦРБ.

По ее словам, в администрации не объяснили, чье это распоряжение и какими документами регулируется. Женщина говорит, хотя она и ее коллеги и не собираются сейчас менять работу, восприняли нововведение негативно:

— Все, мягко говоря, в шоке, потому что ситуация в медицине не самая простая: нагрузки сумасшедшие, работы куча, платить толком никто не хочет. У нас в больнице жуткие нехватки сотрудников — начиная от санитарок и заканчивая врачами. Причем можно понять, что увольняется и уезжает молодежь. Но и пенсионеры, которые обычно остаются, хотят денежку какую-то подзаработать, и то уходят, потому что условия невозможные.

Вот из последнего пример. У нас есть свободные ставки. Люди работают на свои ставки и из тех свободных берут подработку себе. Все равно же работу надо сделать, люди как болели, так и болеют, их меньше не становится. Так вот, нам сказали, что эти никем не занятые ставки будут просто сокращать. Получается, мы работу будем делать ту же, а денег получать — меньше, доплачивать никто не собирается. Какой-то замкнутый круг, и все делают вид, что все нормально.

Иногда допекают настолько, что люди уходят в никуда, даже неважно, что маленький город. А теперь, оказывается, будет проблематично уволиться в принципе. Если вдруг так сложатся обстоятельства — ты заложник системы. Не очень приятно такое отношение к работникам.

Больница и чиновники: «Сейчас так во всех районах»

В середине сентября текущего года в районную больницу Речицы требовались по 15 врачей-специалистов и санитарок, еще 20 человек — на позицию среднего медперсонала. Журналистка «Зеркала» позвонила в учреждение как потенциальный кандидат на одну из вакансий и спросила, правда ли увольнение сотрудника там согласовывают с местными чиновниками.

— По соглашению сторон — согласование с исполкомом сейчас во всех районах, — подтвердили по телефону в больнице. — Вы еще не устроились, а уже увольняться собираетесь?

— Мало ли что. У мужа работа такая, что может придется переезжать.

— Если вы будете увольняться в связи с переездом по месту работы мужа, это будет увольнение не по соглашению сторон, а по требованию работника. В такой ситуации согласование с исполкомом не надо.

В больнице объяснили, что такую меру ввели, «чтобы не было текучести работников». Медики из других регионов, с которыми пообщалось «Зеркало», говорили, что в их учреждениях никаких новшеств для тех, кто хочет уйти, не вводили.

Как физлицо мы также позвонили в Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома, там подтвердили, что такое распоряжение есть.

— Это, чтобы не было текучести кадров, в больнице по каждому сотруднику собирают информацию — и согласовывают его увольнение с исполкомом. Это местное распоряжение, гомельское. В других городах этого нет, — рассказали там.

— А что значит «чтобы не было текучести кадров?»

— Показатель работы учреждения какой? Удовлетворены сотрудники своей работой, значит, кадры не уходят. Если плохая зарплата, плохо к ним относятся руководители, кадры убегают. Вот и есть такой показатель текучести кадров. Если он хороший, это плюс учреждению. Если плохой, это минус. Поэтому, дабы сократить текучесть, согласовывают увольнение каждого, за исключением пенсионеров.

— Если я хочу уйти, меня могут еще не отпустить, если исполком скажет нет?

— Если у вас, например, заканчивается контракт и вы хотите уйти по его истечению, это ваше право — уволиться. Вы же не в рабстве! Да, согласовывают с исполкомом увольнение каждого сотрудника, но я не думаю, что вас не отпустят.

— Тогда что значит согласование?

— Предоставляют информацию, сколько он работал, почему увольняется, и согласовывают: дают добро или нет. Но, опять же, вы же не в рабстве. Это не значит, что вас вызовут в исполком и будут прилюдно высекать. Опять же, у вас есть профсоюз? Подойдите к вашему профкому, — посоветовали в управлении.

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