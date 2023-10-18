Протестующие в Стамбуле прорвались к израильскому посольству, по пути разгромив McDonald’s 18.10.2023, 8:34

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Массовые беспорядки вспыхнули также в Ливане, Кувейте, Марокко и Иране.

Вчера, 17 октября, после сообщения о том, что по больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар, мусульмане в некоторых городах вышли на акции протеста.

Одна из акций прошла и в Стамбуле, где протестующие сумели прорваться на территорию израильского посольства.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как протестующие что-то подожгли на территории посольства. Более того, по пути они даже разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald's.

Кроме того, митингующие устроили стычки с полицией в Турции, Ливане, Кувейте, Марокко и Иране, передает «24 канал».

Тем временем президент Израиля Герцог в очередной раз подчеркнул, что ЦАХАЛ не наносил ударов по территории больницы в секторе Газа.

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