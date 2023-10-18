Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине 4 18.10.2023, 11:31

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Боеприпасы обладают внушительной мощностью.

Украина получила около 20 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам западных чиновников, США отправили в Украину около 20 ракет ATACMS.

Полученные ВСУ ракеты, количество которых, по словам официальных лиц, было небольшим, представляют собой кассетные боеприпасы, которые выбрасывают 950 небольших бомб. Они могут нанести ущерб большой территории.

ATACMS уже в Украине

Напомним, вчера, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позднее издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

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