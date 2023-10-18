Подбиты четыре «Аллигатора» и не только: новые детали удара ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска

Подбиты четыре «Аллигатора» и не только: новые детали удара ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска1
- 18.10.2023, 12:50
- 6,450
Стали известны масштабы потерь РФ.
17 октября ВСУ впервые применили для ударов по военным объектам врага на оккупированных территориях Украины американские ракеты ATACMS. Вследствие поражения используемых российскими оккупантами аэродромов в Бердянске Запорожской области и Луганске Россия потеряла минимум четыре разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 «Аллигатор».
Такие данные обнародовал Telegram-канал «Досье Шпиона». Также, утверждает паблик, захватчики потеряли шесть многоцелевых вертолетов Ми-8.
Ссылаясь на данные, полученные от источника, «Досье Шпиона» опубликовало информацию о потерях российской армии вследствие поражения аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске.
«Вследствие атаки в ночь на 17 октября 2023 по аэродромам Бердянска и Луганска, в ходе которых впервые на территории Украины были использованы тактические баллистические ракеты типа MGM-140A ATACMS Block 1 (содержит 950 боевых элементов типа M74), потери авиационной техники ВС РФ составили: Бердянск – уничтожено 3 разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 «Аллигатор», уничтожено 5 многоцелевых вертолетов типа Ми-8, Луганск – уничтожен 1 разведывательно-ударный вертолет типа Ка-52 «Аллигатор», уничтожен 1 многоцелевой вертолет типа Ми-8», – отмечено в сообщении.
Админ канала уточнил, что публикует информацию по состоянию на 20:00 17 октября.
Тем временем в Telegram распространяются спутниковые снимки аэродрома в Бердянске до и после удара 17 октября. На фото после атаки видны пять черных пятен – вероятно, следы от сгоревших вертолетов российской армии.
Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, используемую для ударов по украинским воинам на линии фронта.
Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК , система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.
Позже стало известно, что крайне эффективные удары были нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.