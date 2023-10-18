Подбиты четыре «Аллигатора» и не только: новые детали удара ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска 1 18.10.2023, 12:50

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иллюстративное фото

Стали известны масштабы потерь РФ.

17 октября ВСУ впервые применили для ударов по военным объектам врага на оккупированных территориях Украины американские ракеты ATACMS. Вследствие поражения используемых российскими оккупантами аэродромов в Бердянске Запорожской области и Луганске Россия потеряла минимум четыре разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 «Аллигатор».

Такие данные обнародовал Telegram-канал «Досье Шпиона». Также, утверждает паблик, захватчики потеряли шесть многоцелевых вертолетов Ми-8.

Ссылаясь на данные, полученные от источника, «Досье Шпиона» опубликовало информацию о потерях российской армии вследствие поражения аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

«Вследствие атаки в ночь на 17 октября 2023 по аэродромам Бердянска и Луганска, в ходе которых впервые на территории Украины были использованы тактические баллистические ракеты типа MGM-140A ATACMS Block 1 (содержит 950 боевых элементов типа M74), потери авиационной техники ВС РФ составили: Бердянск – уничтожено 3 разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 «Аллигатор», уничтожено 5 многоцелевых вертолетов типа Ми-8, Луганск – уничтожен 1 разведывательно-ударный вертолет типа Ка-52 «Аллигатор», уничтожен 1 многоцелевой вертолет типа Ми-8», – отмечено в сообщении.

Админ канала уточнил, что публикует информацию по состоянию на 20:00 17 октября.

Тем временем в Telegram распространяются спутниковые снимки аэродрома в Бердянске до и после удара 17 октября. На фото после атаки видны пять черных пятен – вероятно, следы от сгоревших вертолетов российской армии.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, используемую для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК , система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары были нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

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