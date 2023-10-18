СМИ: Батальон россиян попал в засаду ВСУ под Авдеевкой 2 18.10.2023, 13:13

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Командир погиб, на своих ногах ушли только трое.

Продолжает поступать информация о тяжелых потерях российской армии, попытавшейся организовать наступление на Авдеевку. Российский военный из 15 ОСБр Виктор Базаркин на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал, что его подразделение попало в засаду ВСУ под Авдеевкой и было разгромлено, сообщает dialog.ua.

Базаркин признался в тяжелых потерях спустя неделю после того, как его батальон был разбит.

«Сегодня семь дней, как в засаду попали. Пусть земля пацанам будет пухом. 10.10.2023», - сообщил он.

На уточняющий вопрос одного из подписчиков он ответил, что потери россиян были катастрофическими. Только трое из батальона уцелело, остальные погибли либо получили ранения различной степени тяжести. Командир батальона россиян погиб.

«Трое от батальона на ногах остались, остальные «200-е» и «300-е». Командир батальона тоже «200-й», - пишет он.

Обычно в среднем батальон в российской армии в зависимости от рода войск может насчитывать до 950 человек.

Несмотря на огромные потери, армии РФ не удалось достичь крупных успехов под Авдеевкой, утверждают военные эксперты.

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