Офицер ВСУ рассказал, как США и Украина обхитрили Россию с поставками ATACMS 3 18.10.2023, 14:19

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Алексей Гетьман

Следующая партия ракет — не за горами.

США подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. Судя по всему, удар по аэродрому в Бердянске был нанесен именно этими ракетами. Какие особенности можно отметить по следам первого применения американской ракеты?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Нацгвардии Украины, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом:

— Во-первых, ATACMS — баллистическая ракета. У нее другая траектория полета, чем у крылатых ракет, которые мы использовали ранее: Storm Shadow/SCALP-EG, ракет собственного производства «Нептун», а также «Гарпун», применяемых в противокорабельной борьбе с российским Черноморским флотом.

ATACMS имеет скорость 1 км/с — это так называемые «три маха». Есть несколько модификаций этих ракет с дальностью от 165 до 300 км: MGM-140A MGM-140B MGM-164A и так далее. Они отличаются не только дальностью, но и боевой частью.

Боевая часть может быть осколочно-фугасной, проще говоря, это как взрыв большой гранаты. Могут быть и кассетные заряды. Украине передали ракеты именно с кассетными зарядами.

В кассетной боевой части М39 может быть до 950 суббоеприпасов М74. Они накрывают площадь где-то в 1 километр квадратный.

Подрываются они, когда кассетные заряды находятся на определенной высоте для того, чтобы боевые части внутри ракеты дальше могли разлетаться. Потом они тоже взрываются, поражая живую силу, технику, устраивая пожары.

Подчеркну, мы не применяем эти ракеты (как другие кассетные снаряды) там, где может пострадать гражданское население. Мы обещали это нашим американским партнерам.

Аэродром под Бердянском, скорее всего, поразили ATACMS дальностью в 165 км, так как, по словам президента Украины Владимира Зеленского, это пробная партия, полученная в результате договоренности между ним и президентом США Джо Байденом.

В результате были уничтожены вертолеты, пусковая установка ПВО, значительная живая сила, техника. Еще несколько часов после удара детонировали два склада.

Подчеркну, очень хорошо, что ракеты были переданы нам тайно. Мы же понимаем, что они прибыли в Украину не вчера. Их нужно было привести, поставить на вооружение, подготовить, написать боевое распоряжение, а также выставить определенно время, место, выбрать мишень, сделать пуск.

Все эти действия нам удалось сделать полностью тайно. Российская разведка не смогла вмешаться, а значит хорошо сработала наша контрразведка, Служба безопасности.

Мы показали, насколько нам нужны ракеты ATACMS и насколько они позитивно влияют на всю ситуацию на линии фронта. Поэтому, думаю, что следующая поставка не за горами. Мы показали нашим союзникам, что мы добропорядочные партнеры, исполняем свои договоренности и обязанности в полной мере.

Мы не используем эти ракеты по территории России, о чем нас просили (хоть я с этим полностью несогласен). Подчеркну, мы не используем ATACMS там, где может пострадать гражданское население.

Все это будет аргументами для того, чтобы нам давать и дальше в большем количестве ATACMS. Нам нужно минимум 100 таких ракет.

— Могут ли ракеты ATACMS изменить ход войны в Украине?

— Ракета, танк или самолет не могут изменить ход войны. Ход войны меняют военнослужащие на поле боя. Проще говоря — пехота.

Даже самое современное оружие лишь помогает пехоте бить врага, но не делает это за него. Это нужно различать.

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