США ввели новые санкции против иранских производителей оружия 18.10.2023, 21:06

Санкции введены, чтобы лишить ХАМАС доступа к вооружению.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против иранских производителей оружия и их предполагаемых пособников.

Об этом сообщает Белый дом.

«Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, направленные на финансистов и посредников ХАМАС после жестокой и бессовестной резни мирных жителей Израиля, включая детей», - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, санкции введены, в частности, для того, чтобы лишить ХАМАС доступа к вооружению.

Санкции касаются крипто-бизнеса в Газе под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company, предоставляющего услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая криптовалюту биткойн.

По словам Министерства финансов, эта фирма также использовалась для перевода средств другим террористическим группам.

Также санкции введены против компании Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (Shenzhen Jiasibo), которая находится в Китае.

В санкционный список попали российское ООО "Центр технического обслуживания «Дельта-Аэро», поставляющее винты и шины для своего самолета Ан-14. Российское акционерное общество научно-производственное предприятие «Аэросила», занимающееся тренировочными полетами и испытаниями установок для иранской фирмы. Российское акционерное общество «Стар», имеющее контракты на капитальный ремонт компонентов самолета Ан-140.

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