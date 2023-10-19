Змитру Дашкевичу добавили еще год колонии

Змитру Дашкевичу добавили еще год колонии2
- 19.10.2023, 11:53
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Активист должен был выйти на свободу в июле.
Политзаключенный Змитер Дашкевич должен был выйти на свободу в июле после 16 месяцев заключения. Но его оставили за решеткой якобы за злостное неповиновение требованиям администрации колонии. Змитру добавили год строгого режима.
«В неделю родительской любви, которая отмечается в стране, мой муж, отец 4-х маленьких детей, получил 1 год строгого режима. Самый максимум.
За что формально по бумагам? В реальности, конечно, не это стало поводом и причиной. Но в бумаги положили: не вышел на прогулку, 1 раз с кем-то пообщался, лежал на полу в изоляторе после ночной борьбы с холодом. За это мой муж получил 1 год строгого режима.
А дети получили — еще один год без родительской любви.
Я как могла готовилась к этому «году». Но когда дело в суде разбилось вдребезги — в сердце закралась надежда, что может хотя бы дадут меньше. Когда прокурор вчера запросила год строгого — я молила Бога, чтобы был хотя бы другой режим. Но нет. Год строгого режима. 1 день изолятора за 1 день тюрьмы.
Еще один мучительный год по ШИЗО, карцерам и изоляторам. Еще один год жизни с вырванным сердцем», — написала жена Змитра Наста.
Змитра Дашкевича задержали в апреле 2022 года. Вместе с женой Настой обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года.
14 июля 2022 года Змитру назначили 1,5 года колонии, а Насте — 3 года «домашней химии».