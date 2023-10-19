Умер усатый «Мужичок» из «Деревни дураков» 1 19.10.2023, 12:54

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Легендарный актер из «Каламбура» больше всего запомнился зрителям по этой роли.

В Одессе на 61-м году скончался Сергей Гладков - актер, клоун и звукорежиссер, известный по ролям в телевизионном шоу «Каламбур».

В Одессе скончался известный комик и мастер клоунады Сергей Гладков, который известен ролями в легендарном журнале видеокомиксов «Каламбур». Об этом написал его коллега и многолетний партнер Вадим Набоков.

Гладкову было 60 лет. В 1985-м собрал клоунскую группу «Пантофон», прообраз будущих проектов «Магазинч Фу» и «Деревня дураков». Был лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989-го профессионально работал в Одесской госфилармонии.

Но большинству зрителей он запомнился как усатый «Мужичок» из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», очкарик-неудачник в «Баре Каламбур», Дранкель в «Железном капуте».

Также Гладков много лет работал звукорежиссером и создавал звуковые эффекты.

Прощание с артистом пройдет в ближайшую субботу, 21 октября, в Одессе.

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