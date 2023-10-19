Верховная Рада проголосовала за запрет филиала РПЦ в Украине 10 19.10.2023, 13:35

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Закон о запрете УПЦ МП принят в первом чтении.

В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины проголосовала за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата в первом чтении.

Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором Россией, принят в первом чтении, пишет New Voice.

За — 267 депутатов.

По фракциям:

«Слуга народа» — 175,

«Євросолідарність» — 26,

«Батьківщина» — 17,

«Платформа за жизнь и мир» — 1,

«За майбутнє» — 8,

«Голос» — 18,

«Довіра» — 12,

«Відновлення України» — 0

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