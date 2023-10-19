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Кулеба: США будут предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе

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  • 19.10.2023, 16:13
  • 1,834
Кулеба: США будут предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе
Дмитрий Кулеба

Об этом договорились Зеленский с Байденом.

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для украинских защитников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

- Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе - это прямой результат договоренности президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября, - подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, если почитать «между строк» выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято очень важное решение и оно могло быть только таким.

«Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи», - добавил Кулеба.

Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

Напомним, несколько дней назад украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили о том, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Согласно данным журналистов, Украина пока получила только около 20 таких ракет.

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