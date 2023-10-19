Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Великобританию на протесты 12 19.10.2023, 22:09

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Грета Тунберг

Она вместе с другими активистами заблокировала вход в лондонский офис банка JP Morgan.

20-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в четверг присоединилась к акции протеста возле офиса инвестиционного банка JP Morgan в Лондоне, несмотря на выдвинутые накануне обвинения из-за участия в другом климатическом протесте.

Об этом сообщает BBC.

Тунберг вместе с активистами из группы Fossil Free London заблокировала вход в лондонский офис JP Morgan, требуя от банка прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Fossil Free London утверждает, что JP Morgan был основным источником финансирования этих проектов с момента подписания Парижского соглашения – глобальной договоренности правительств ограничить рост средней глобальной температуры на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Этой акции предшествовал климатический протест возле лондонского отеля, где состоялось мероприятие с участием руководителей нефтяных компаний.

Во время протеста Тунберг вместе с еще 26 активистами арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка. Она должна предстать перед судом 15 ноября.

Перед тем окружной суд шведского города Мальме оштрафовал Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

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