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Ученые наши связь между склонностью к конспирологии и любовью к авторитаризму

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  • 2.10.2023, 8:52
Ученые наши связь между склонностью к конспирологии и любовью к авторитаризму

Сторонники теорий заговора чаще выступают против демократии.

Люди, которые верят в теории заговора, более склонны поддерживать автократию и критиковать демократию. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании, Бельгии и Нидерландов. Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Social Psychology (ESPJ).

Большинство теорий заговора предполагает, что за важные события ответственны некие тайные силы, часто связанные с обманом и манипуляциями со стороны влиятельных лиц или групп. Конспирология процветает в условиях недоверия к институтам и властям. В наше время она часто подпитываются алгоритмами социальных сетей, направленными исключительно на объединение единомышленников (формирование так называемых социальных «эхо-камер»).

Ученые провели три исследования, в ходе которых оценили склонность к вере в теории заговора и отношения к различным политическим системам среди 1 тыс. человек в Греции и США. Добровольцы заполнили различные анкеты с вопросами, касающимися их взглядов насчет действующей власти и конспирологических идей.

Результаты первого теста показали, что люди со склонностью к конспирологии с большей вероятностью отвергали демократические институты и склонялись к политическому цинизму — убеждению, что граждане не способны влиять на действия властей. Второй и третий тесты выявили связь между верой в заговоры и поддержкой авторитарных методов правления.

По словам авторов исследования, ощущения политического цинизма и политического бессилия оказались главными факторами, связывающими убеждения в заговоре с большей поддержкой автократического руководства.

«Статья представляет доказательства взаимосвязи между верой в теории заговора и поддержкой автократии. С общественной точки зрения эти результаты могут показаться тревожными, особенно если учесть, насколько широко распространены теории заговора в интернете.

В то же время определенный уровень скептицизма по отношению к политикам может быть необходим для функционирования демократии, поскольку она требует от политиков ответственности. Пока критические и скептические взгляды направлены исключительно на конкретных политиков или политику, а не на демократическую систему в целом, мы можем ожидать здоровую функционирующую демократию», — заключили исследователи.

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