«Подходим к линии 2014 года, где были наши окопы» 2.10.2023, 19:18

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Как ВСУ отвоевывают потерянные позиции.

С начала 2023 года российские военные захватили в Украине территорию размером меньше, чем площадь Киева. К такому выводу приходят журналисты The New York Times, проанализировав данные американского Института изучения войны.

В общей сложности российская армия оккупировала 857 кв. километров с начала года, но Вооруженные силы Украины отбили 370 из них. При этом, как пишут в New York Times, в этом году Россия планировала захватить весь Донбасс, что является одной из официальных целей войны для Москвы. В то же время американские журналисты отмечают, что и украинское контрнаступление, начавшееся летом, пока показало небольшие результаты. Но в сводках украинского Генштаба появляются сообщения о новых занятых позициях и рубежах.

Максим – из генерации украинских молодых успешных командиров. Он не кадровый военный, а историк. Но как только закончил вуз, вступил в ВСУ.

- Со времен, когда существует Россия в разных формациях: Московия, Российская империя, Советский Союз, сейчас Российская Федерация – мы всегда воевали с этим государством, – рассказывает он «Настоящему времени». – Когда-то Бисмарк сказал, что Россия без Украины не стоит ничего. Она не сможет существовать.

Два года солдатом, потом курсы лидерства – и Максим стал офицером 59-й бригады. Сейчас командует подразделением на донецком направлении. Оно редко упоминается в военных сводках, но война, говорит Максим, не ведется лишь в нескольких населенных пунктах.

- Задачи проводить контрнаступление у нас сейчас нет, – говорит он. – Но есть своя задача – мы должны помогать тем силам, которые проводят контрнаступление, чтобы оттягивать какие-то резервы на себя. Соответственно, чтобы создавать какое-то давление на те силы, которые находятся на этом направлении. За последние несколько месяцев у нас освобождено моим батальоном порядка километра. Мы продвинулись вперед. В общем около пяти-семи позиций противника было взято.

Обострение ситуации на донецком направлении чувствуют жители прифронтовых городков и сел. Жители Красногоровки рассказывают, что такого, как в последние несколько дней, они уже давно не помнят.

Дом Галины давно уничтожен. Говорит, что так и ходит от квартиры к квартире, от прилета к прилету.

- Я уже пятую хату меняю. Вот у человека поселилась. Тут все мои: мама похоронена, успела еще в «маленькую войну» умереть, похоронили по-человечески, – рассказывает женщина. И поясняет: «Была маленькая война. Вот это большая началась, а то по месяцу хоть перемирия было».

В начале полномасштабного вторжения российская армия немного отодвинула ВСУ от занятых позиций. И местные понимают: теперь украинская армия пытается отвоевать утраченное.

«Вот как раз сейчас на этом направлении мы подходим к линии 2014 года, где наши окопы были. Те, которые в начале полномасштабного вторжения мы потеряли, теперь мы подходим к этим линиям. И мы знаем, насколько там качественно сделано, обустроено”», – поясняет военнослужащий ВСУ Максим.

«Давно уже такого не было. Сейчас вообще невыносимо. Что творилось, туда как фугануло. Как кирпичи полетели!» – жительница Красногоровки Валентина рассказывает о квартире на втором этаже, куда на днях влетел снаряд.

«Мы там не были, мы постоянно живем в подвале», – говорит хозяйка разбомбленной квартиры шепотом и поясняет – страшно.

Историк, а теперь командир Максим уверен: чтобы переговоры велись на украинских условиях, нужно не потерять инициативу. Верит: города отстроят, люди вернутся. Сейчас же главное – не останавливаться.

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