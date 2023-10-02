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Уоллес: Началась битва за Крым

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  • 2.10.2023, 20:04
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Уоллес: Началась битва за Крым

Российская армия трещит.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за временно оккупированный Крым и Запад должен помочь Украине завершить эту войну. Об этом он написал в колонке для The Telegraph (перевод — liga.net).

Уоллес назвал успешным контрнаступление ВСУ: «Медленно, но уверенно Вооруженные Силы Украины прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, порой село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед».

Он подчеркнул, что украинские силы используют против оккупантов в том числе британское оружие и показатели успеха «намного превосходят все ожидания».

«Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена <…> У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасающих минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым"», – заявил Уоллес.

Он призвал оказать Украине поддержку, необходимую для того, чтобы довести эту войну до конца.

«Эту войну можно выиграть. Путин терпит неудачу <…> Романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью. Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 000 человек убитыми или ранеными. Ни одного командира, который вел основные российские подразделения в Украину, уже не осталось на месте», – заявил Уоллес.

Он считает, что Путин сейчас «отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти», – время и раскол международного сообщества.

«Мы должны помочь Украине сохранить набранный темп, а для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха», – заявил экс-министр обороны Британии.

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