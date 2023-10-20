Sky News: Израиль сосредоточил сотни танков и бронемашин на севере от сектора Газа
- 20.10.2023, 21:39
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Это может свидетельствовать о подготовке к наземной операции.
Израиль перебросил сотни единиц своей военной техники на север от Сектора Газа. Это может свидетельствовать о подготовке к наземной операции.
Об этом сообщает Sky News.
Согласно информации издания, сотни танков и бронемашин расположены в 6 километрах от контрольно-пропускного пункта «Эрез» на северной границе Сектора Газа.
КПП остается закрытым с момента, когда израильским военным удалось вернуть его под свой контроль после вторжения боевиков ХАМАС.
Журналисты подчеркивают, что если Израиль начнет вторжение в Сектор Газа, то это будет самая масштабная операция для страны с момента войны с Ливаном в 2006 году.