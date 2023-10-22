Си вручил Путину «черную метку» 2 22.10.2023, 8:12

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Глава Кремля приехал в Китай сдавать Россию, но услышал нечто для себя неожиданное.

Во время своего последнего визита в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин получил «черную метку», последствиями станет его отставка, заявил российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

«Это совершенно очевидно. Посмотрите, какой вышел Путин от Си Цзиньпиня, он общался с ним три часа. Вышел в таком виде, как будто все три часа над ним совершали насилие… Он был абсолютно … потерян. То, что сказал ему Си, для Путина было абсолютной новостью. То есть он не был готов к этому», - сказал он.

По словам оппозиционера, Путин приехал сдавать Россию Китаю, но услышал нечто для себя неожиданное:

«Этот разговор (о сдаче РФ Китаю) идет давно, при участии американцев… И вдруг ему (Путину) вываливают что-то такое, к чему он был не готов. Китайцы все переиграли, как они обычно делают. Путину вручили «черную метку».

«Мы были готовы к тому, что Си пошлет Путина, но не были готовы к тому, что это произойдет сейчас», - добавил Мальцев.

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