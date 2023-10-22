Байден: Необходим новый мировой порядок 2 22.10.2023, 8:24

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Джо Байден

Человечество находится в поворотной точке своей истории.

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен «новый мировой порядок». Он отметил, что человечество находится в поворотной точке в истории.

Об этом президент США сказал на предвыборной встрече в Вашингтоне. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы будем достаточно смелыми и уверенными, чтобы объединить мир как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это время прошло», – сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что это должно «не умалять, а укреплять перспективу мира».

«Новый… новый мировой порядок необходим. Мы находимся у поворотной точки в истории, и это значит, что решения, которые мы примем в последующие четыре или пять лет, определят то, какими будут последующие сорок-пятьдесят лет», – сказал глава Белого дома.

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