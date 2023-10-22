Израиль ударом с воздуха уничтожил штаб ХАМАС в Дженине
- 22.10.2023, 8:56
Террористы обустроили свой командный пункт в необычном месте.
В ночь на воскресенье, 22 октября, по палестинским СМИ и социальным сетям распространилось сообщение об ударе с воздуха по мечети Аль-Ансар в Дженине, передают «Детали».
В 03:04 пресс-служба ЦАХАЛа распространила совместное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа, в котором подтверждалось, что по подземному комплексу террористов, оборудованному в этой мечети, действительно был нанесен удар с воздуха.
Как говорится в сообщении, в мечети располагался местный штаб террористов ХАМАСа и «Исламского джихада», которые готовили серьезный теракт. Эта террористическая ячейка уже несет ответственность за несколько террористических атак. Мечеть использовалась ими как командный центр для планирования и проведения терактов.