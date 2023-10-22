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В Гродно из-за сильного дождя начался потоп

  • 22.10.2023, 13:52
  • 1,708
В Гродно из-за сильного дождя начался потоп

Некоторые городские улицы «вышли из берегов».

Гродно в воскресенье 22 октября изрядно «промочило». На город пролился сильный дождь. Он успел наделать проблем. Кое-где образовались просто огромные лужи, передает newgrodno.by.

Например, во дворе на улице Пушкина вода затопила не только проезд, но и пешеходную дорожку.

На одном из фото видно, что еще чуть-чуть и вода окажется в подъезде.

Некоторые городские улицы вообще «вышли из берегов».

Традиционно «поплыли» и другие низкие места.

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