В Гродно из-за сильного дождя начался потоп
- 22.10.2023, 13:52
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Некоторые городские улицы «вышли из берегов».
Гродно в воскресенье 22 октября изрядно «промочило». На город пролился сильный дождь. Он успел наделать проблем. Кое-где образовались просто огромные лужи, передает newgrodno.by.
Например, во дворе на улице Пушкина вода затопила не только проезд, но и пешеходную дорожку.
На одном из фото видно, что еще чуть-чуть и вода окажется в подъезде.
Некоторые городские улицы вообще «вышли из берегов».
Традиционно «поплыли» и другие низкие места.