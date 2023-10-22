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«Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все»

  • 22.10.2023, 15:43
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«Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все»

Российская агрессия должна быть наказана.

Пренебрежение, с которым Кремль относится к жизням людей, должен увидеть весь мир. Об этом написала на платформе X (бывший Twitter) посол США в Киеве Бриджит Бринк после террористического удара РФ по терминалу Новой почты под Харьковом.   

«Вновь ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни шести человек, еще больше получили серьезные ранения», – написала посол.

Она подчеркнула, что «пренебрежение Кремля к жизням должен увидеть весь мир».

«Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности», – заявила она.

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