«Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все» 22.10.2023, 15:43

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Российская агрессия должна быть наказана.

Пренебрежение, с которым Кремль относится к жизням людей, должен увидеть весь мир. Об этом написала на платформе X (бывший Twitter) посол США в Киеве Бриджит Бринк после террористического удара РФ по терминалу Новой почты под Харьковом.

«Вновь ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни шести человек, еще больше получили серьезные ранения», – написала посол.

Она подчеркнула, что «пренебрежение Кремля к жизням должен увидеть весь мир».

«Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности», – заявила она.

Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні - ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023

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