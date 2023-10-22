Над Соловьевым сгущаются тучи Алексей Рощин

22.10.2023, 16:04

2,278

Алексей Рощин

Глубоко копает Марков.

Эвона как занятно. Невооруженным взглядом видно, что режим буквально стахановскими темпами... опрощается. Был, условно говоря, простым как сто рублей, сейчас - уже как три рубля. Скоро будет простым как 10 копеек.

И у этой примитивизации интересное следствие - в него перестают вписываться даже такие уродцы, как тот же В.Соловьев с его шарагой «экспертов». Даже ЭТИ становятся слишком сложны и «заумны». Как ни стараются Соловьевы - они деградируют чуть медленнее, чем «надо». Отстают. Не поспевают. Пора уже прямо и недвусмысленно передвигаться на четвереньках, по заветам предков, исконно-посконно - а эти всё еще на полусогнутых. Непорядок!

Забавная цитата из телеграм-канала Сергея Маркова, который, впрочем, такой же недовырожденец, и его тоже скоро так же «вычистят»... Он тоскует, понимая это, пытается выгадать еще немного доносами на таких же, как он, путинских пропагандистов. Вот пишет Марков про скандал с Сатановским:

«Такой скандал не последний в пуле Соловьёва. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают какова должна быть политика великой России. И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это.

Но сейчас будут скандалы, потому что отношения России и с Израилем и с Арменией сейчас ухудшаются» (тг-канал Логика Маркова).

То есть прямой донос - мол, «у Соловьева слишком много армян и евреев среди «экспертов». «Этнический перекос». Кто там, кстати, «из армян»? Жаль, редко смотрю... Вспомнил только Марго Симоньян и Карена Шахназарова. Про него, правда, не пойму - или он из, наоборот, азербайджанцев?? Хотя азербайджанец - это ведь в логике примитива тоже этнический перекос? Глубоко копает Марков, видно, надеется проканать за истинного арийца...

В любом случае - основная претензия не в этом. Пришло время - уже и Соловьев недостаточно примитивен. ПОПРУТ ВСЕХ.

Мы еще, похоже, вспомним этих «интеллектуалов» - с тоской. «Были люди в наше время!»

«Никогда не может быть так плохо, чтобы не могло стать еще хуже» (с).

Алексей Рощин, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».