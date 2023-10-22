Провал россиян под Авдеевкой: аналитики рассказали о потерях оккупантов 6 22.10.2023, 16:31

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10 дней «наступления» превратились в очередной «жест доброй воли».

Россия несет тяжелейшие потери в бронетехнике в ходе штурма Авдеевки: всего за 10 суток ВС РФ лишились 201 единицы техники. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на OSINT-аналитиков нидерландского проекта Oryx, который ведет подсчет уничтоженной техники на основе фотографий и видео с передовой. Более того, с начала июня, когда началось контрнаступление ВСУ, армия РФ потеряла 2156 единиц техники.

Аналитики подчеркивают, что российские потери резко подскочили в последние дни. Всего за 10 суток россияне потеряли 42 танка, 49 боевых машин пехоты и 10 БТРов. С 1 июня РФ потеряла 401 танк, 515 БМП, 56 БТР.

Наступление российской армии в Авдеевке началось 10 октября 2023 года. Российские войска атаковали город с трех сторон: с севера, юга и востока. В ходе наступления они использовали артиллерию, авиацию и бронетехнику.

Украинские войска оказали ожесточенное сопротивление и смогли сдержать наступление российских войск. По состоянию на 22 октября 2023 года город остается под контролем Украины. Город является важным стратегическим объектом.

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