Минздрав: Всплеск заболеваемости COVID-19 идет с сентября по декабрь 22.10.2023, 20:30

Пациенты с коронавирусной инфекцией поступают ежедневно.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко утверждает, что ситуация с заболеванием коронавирусом сейчас гораздо лучше, чем в 2020–2021 годах. Об этом сообщает БелТА.

«Заболеваемость у нас намного ниже, чем в первую волну 2020 года. Я уже не говорю про осень 2021 года, когда у нас зашкаливал показатель заболеваемости ввиду того, что дельта, потом омикрон присоединились», – сказал Александр Тарасенко.

По его словам, сейчас в Беларуси относительно стабильная ситуация. Циркулируют омикрон-штамм коронавируса и его разновидности. При этом никаких цифр Тарасенко не огласил.

«Определенный популяционный иммунитет с учетом вакцинации, перенесенного заболевания сформирован. Если рассматривать, как развивалась ситуация от уханьского штамма к дельте и в дальнейшем к омикрону, мы можем ожидать всплеск заболеваемости с сентября по декабрь один раз в год», – отметил замминистра.

Главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий объяснил, что на стационар с коронавирусной инфекцией продолжают ежедневно поступать пациенты.

«Процесс продолжается. Самое минимальное количество пациентов, которое было за истекший период, – 10 человек в день. А так в пределах 15–20, – сказал он. – Течение не такое тяжелое, но, как и при пандемии, в большей степени страдают пациенты пожилого возраста с сопутствующими патологиями».

В ряде случаев болезнь приводит к летальному исходу, заметил Карпицкий.

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