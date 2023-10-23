Умер российский пропагандист, который дал интервью Азаренку
- 23.10.2023, 9:10
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Он был популярен среди ненавистников Украины.
В России умер пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава), который любил издеваться над украинцами в «чат-рулетке» и TikTok-эфирах. Также он вел блог, где имел более полумиллиона ненавистников Украины и заодно Запада.
56-летний россиянин скончался вечером 22 октября. Об этом сообщили в его официальном Telegram-канале.
Отметим, что в июле 2023 года Андреев дал интервью лукашенковскому пропагандисту Григорию Азаренку.