закрыть
23 октября 2023, понедельник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер российский пропагандист, который дал интервью Азаренку

  • 23.10.2023, 9:10
  • 4,448
Умер российский пропагандист, который дал интервью Азаренку

Он был популярен среди ненавистников Украины.

В России умер пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава), который любил издеваться над украинцами в «чат-рулетке» и TikTok-эфирах. Также он вел блог, где имел более полумиллиона ненавистников Украины и заодно Запада.

56-летний россиянин скончался вечером 22 октября. Об этом сообщили в его официальном Telegram-канале.

Отметим, что в июле 2023 года Андреев дал интервью лукашенковскому пропагандисту Григорию Азаренку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин
Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников