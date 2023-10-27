Экономист: Беларусь ждет скачок цен и закручивание инфляционной спирали 6 27.10.2023, 10:34

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Назван главный виновник экономических шоков.

Какие бы планы ни озвучивало белорусское правительство, в 2024 году, по оценкам исследователей BEROC, рост экономики замедлится, а вот инфляция, напротив, ускорится. Потому что возможностей для стимулирования и поддержания роста ВВП у властей все меньше.

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук заглянул еще дальше и вместе с еще девятью экспертами попрробовал ответить на вопрос: что нужно для укрепления макроэкономической стабильности в Беларуси?

«Филин» рассказывает об итогах исследования: как специалисты оценивают текущую ситуацию и перспективы, и что считают необходимым предпринять, чтобы отечественная экономика не скатилась в рецессию со всеми неприятными последствиями.

— Ключевая проблема белорусской экономики как минимум в последние 10 лет — недостаток экономического роста, — отмечает исследователь.

Страна, в сравнении с соседними странами, которые развиваются в нормальном режиме, становится более бедной. Экономический рост у нас в стране находится в огромном дефиците с 2011-2012-го.

Слово «стабильность», отмечает Дмитрий Крук, нынешними белорусскими властями очень любимо, фактически возведено в культ и употребляется по поводу и без. А вот с обеспечением этой стабильности, в том числе макроэкономической (определяемой, грубо говоря, одновременно устойчивым ростом ВВП и столь же устойчиво низкой безработицей, и инфляцией) есть вопросы.

По оценкам группы экспертов (это исследователи, а также практики экономической политики, по понятным причинам решившие сохранить анонимность — Ф.), страна не защищена от угроз рецессии, безработицы, ценовой и финансовой дестабилизации.

Причин тому много: и чрезмерная роль правительства в экономике, что подавляет конкуренцию и развитие частного сектора, и неэффективный, к тому же раздутый сектор госпредприятий, и диспропорции на рынке труда, и слабая диверсификация внешнеэкономической деятельности.

Определенные успехи на этом поприще в Беларуси были, причем относительно недавно — период 2017-2019-го эксперты называют едва ли не «идеальным временем» для отечественной экономики.

Но, увы, прогресс в прошлом, а вот изъянов накопилось более, чем достаточно: растущая зависимость от РФ, слабость частного сектора и упорная поддержка госкредитованием убыточных государственных предприятий, усугубляющаяся трудовая миграция при официальных хороших цифрах безработицы, недоверие и высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. И все это — на фоне проблем с госдолгом, ручного регулирования и часто противоречивой экономической политики.

При этом, подчеркивает Дмитрий Крук, предпринимаемые властями меры нередко не только не улучшают ситуацию, но и сами становятся источниками экономических шоков.

В частности, о чем неоднократно говорили эксперты, административное сдерживание цен только откладывает, а не отменяет их будущий рост, а в сочетании с чрезмерно мягкой денежно-кредитной политикой создает инфляционный навес: в 2024 году это может обернуться резким ценовым всплеском.

Впрочем, в краткосрочном периоде, к примеру, в начале ковида и вскоре после начала войны в Украине, директивные практики контроля госпредприятий и ручного управления экономикой, по оценкам экспертов, оказались неплохи. Но применять их в долгую, как это делают белорусские власти, эксперты не рекомендуют.

Можно ли улучшить ситуацию? Можно, но для этого необходимы серьезные реформы и изменения во всех упомянутых сферах, нормализация отношений с международными кредиторами (что при нынешнем режиме выглядит практически нереальным), уменьшение зависимости от РФ, как минимум во внешней торговле.

Впрочем, из тесных интеграционных объятий с Россией сбежать сегодня особо некуда, а на радикальные реформы белорусские власти вряд ли пойдут:

— Для них это неприемлемо по целому ряду соображений, в основном исходящих из видения политической целесообразности, — считает Дмитрий Крук. — Реализация любой из сформулированных рекомендаций в понимании нынешних властей может пошатнуть хоть как-то работающую политическую и экономическую конструкцию.

Поэтому они создают иллюзию стабильности. Сейчас просматривается политический запрос на то, чтобы показать: экономика восстанавливается, санкции нам нипочем, а накопившиеся проблемы замалчиваются, либо власти делают вид, что их нет.

Такая ситуация, по словам эксперта, напоминает конец 2010 года, когда происходило «накачивание» экономики кредитными и фискальными стимулами — и вначале случился экономический рост, а в марте 2011-го пришла расплата в виде валютного кризиса.

В теперешних условиях, по мнению Дмитрия Крука, валютный кризис маловероятен, а вот скачок цен, закручивание инфляционной спирали и та самая экономическая дестабилизация, которой власти стремятся избежать — вполне.

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