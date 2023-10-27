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Лукашенко предложил забирать у выпускников медицинских вузов дипломы

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  • 27.10.2023, 20:11
  • 17,866
Лукашенко предложил забирать у выпускников медицинских вузов дипломы

Так он предлагает решать проблему нехватки врачей.

Лукашенко признал проблему оттока медиков из страны, однако предложил безумный способ решения проблемы:

— Да, у нас где-то не хватает врачей. Некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Со временем мы и эту проблему решим. Есть у меня варианты. Ты врач — иди работай. Нет — клади диплом. Не хотят: шесть лет и диплом бросить. Никто не хочет. Так если ты не работаешь, какой ты дипломированный врач? То есть порядок надо навести, — сказал Лукашенко.

Отметим, в Беларуси сохраняется дефицит медиков. Как писал сайт Charter97.org, в Речицкой районной больнице сотрудников, которые хотят уйти, теперь увольняют после согласования с местным исполкомом. Такая система уже действует по всей Гомельской области — это распоряжение местных чиновников. 

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