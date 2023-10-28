Путин умер: для Кремля началась крайне опасная игра 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.10.2023, 11:50

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Все, кого теперь покажут по ТВ, россияне запишут в Васильичи и «дурилки картонные».

Вечером пятницы пресс-Песков вселил надежду в сердца многих людей в мире своим комментарием постов в Telegram о том, что Путин умер. О «смерти тирана» сообщили профессор Соловей и канал «Генерал СВР», которые на протяжении нескольких лет безуспешно прогнозируют кончину диктатора от разных страшных болезней.

Недавно Валерий Соловей вновь заявил, что «Путин не переживет осень». А на днях Песков даже был вынужден опровергать слухи о том, что у Путина случился сердечный приступ, и что у него есть двойники....

И вот в пятницу в телефонном разговоре с самим РИА «Новости» пресс-сек президента (а может уже и не президента) назвал слухи о смерти Путина «абсурдной информационной уткой» !

Зачем он вообще это комментировал, тем более официальному рупору, остается загадкой. Тем более, все ведь знают, что все или почти все, что несет в эфир «заслуженный пургоносец», нужно читать ровно наоборот! Видимо, слишком часто спрашивают.

Но если всерьез, то к подобным публичным слухам и подготовленным вбросам о «смерти тирана», не стоит относится совсем не серьезно . Особенно в период усиливающейся борьбы под кремлевским ковром, расстеленным над бункером стареющего «счастливого дедушки», у которого все «идет по плану». А именно, в направлении пропасти, которую многие сверху уже увидели.

По сути происходящее - это попытка лишить какой бы то ни было «легитимности» Путина, планирующего в марте соблюсти все столь любимые им условности и формальности, чтобы в пятый раз переизбрать себя именно на «президентских выборах».

Это только кажется, что с подобным предрешенным сценарием в нынешней авторитарной системе совсем уж ничего невозможно поделать.

А всего-то надо просто объявить во всеуслышание, что король голый умер! Все! И после этого автоматически все те, кого показывают плебсу по ящику в качестве главы государства - это двойники-Васильичи, «дурилки картонные». А «Царь-то ненастоящий"!

Конечно, вполне возможно, что это делают вовсе не враги Путина, а он сам. Через свое ФСО, которое «вбрасывает фейки о якобы смерти, скорой смерти или тяжелых болезнях Путина, чтобы сбивать с толку тех, кто на самом деле располагает ресурсами и может решиться на организацию его ликвидации», как отмечает «Gulagu.net».

В таком случае обильные комментарии темы Песковым становятся более логичными.

Но тогда это крайне опасная для Кремля игра. Особенно, если играть в нее столь долго и навязчиво.

Ведь многие россияне (которые тоже видят, как и куда «все идет по плану») в конце концов могут в это и поверить, либо еще больше засомневаться, погрузившись в увлекательный процесс сравнения в интернете фоток «двойников Путина» разных лет, разнося «уток» по курилкам соцсетям. А что? А вдруг? Народ у нас ох как падок на конспирологию и теории заговоров.

Дальше таких историй будет только больше и без всяких специальных «вбросов» откуда бы то ни было. В любой закрытой и априори лживой авторитарной системе, особенно в преддверии ее недалекого конца или же ее предстоящей серьезной трансформации, подобные слухи усиливаются сами по себе.

Ну, а с учетом того, что Путин и его питерская бригада создали себе за последнюю четверть века известную «репутацию», никто особо и не удивится тому, что даже такая дичь с «президентом Васильичем» окажется правдой. Ради прихода к власти, а потом удержания власти и собственности они еще и не такое делали.

Но у путинцев в любом случае остается надежда. На народонаселение.

На глубинного россиянина с его развитым троемыслием, «стокгольмским синдромом», «вЯличием» и «хатой с краю», который сможет зажмурившись, понять, принять и проглотить даже такое. Ежели ради страны! Стабильности! Назло врагам! Короче, по телеку снова объяснят.

Ведь сказал Володин: «нет Путина - нет России». Так что неважно, как будут звать того Путина. И как будет называться та Россия. Эту чашу, возможно, придется испить до дна, как глубоко бы оно не находилось. «Другого нет у нас пути», кроме как в обещанный президентом Путиным (или как его там) «рай».

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