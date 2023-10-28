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ВСУ превратили в пепел склад войск РФ на Южном фронте

  • 28.10.2023, 12:37
  • 3,742
ВСУ превратили в пепел склад войск РФ на Южном фронте

Результат наблюдал дрон.

Воины 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели удачную операцию, в ходе которой был уничтожен склад оккупационной армии РФ на Южном фронте.

Видео опубликовал известный украинский военкор Андрей Цаплиенко 28 октября.

«Мощно пылает», - прокомментировал ролик журналист.

Склад с боеприпасами россияне разместили на одном из промышленных объектов в оккупированной части Запорожской области.

В результате высокоточного украинского удара военный объект полностью сгорел. Судя по кадрам, спасти там не удалось ничего.

Стоит отметить, что на Запорожском направлении идет большое украинское контрнаступление. Уничтожение российского склада подкосит способность ВС РФ к обороне на этом участке фронта и облегчит ВСУ продвижение вперед.

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