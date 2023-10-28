Белорусам из-за погоды устроили «сюрприз» с субботником 28.10.2023, 13:56

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В Гомеле добавили еще один день.

Из-за дождя в Гомеле внесли изменения в проведение областного субботника, который был запланирован на сегодня

Ожидалось, что работники организаций и предприятий наведут порядок на рабочих местах, на территориях, вдоль магистралей и на памятных местах, примут участие в посадке деревьев.

Заработанные деньги планировалось направить на «финансирование работ по реконструкции площади Восстания в Гомеле и установку памятного знака жертвам геноцида».

В связи с погодными условиями, гомельчане сегодня проводят областной субботник на своих рабочих местах в помещениях, сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

«Ранее запланированные в ходе субботника работы на открытых территориях обязательно будут проведены в другой день при наступлении благоприятных погодных условий», – написал он в Telegram.

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