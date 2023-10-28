Механик назвал три марки авто, которые ни за что бы не купил себе 5 28.10.2023, 14:37

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Эти модели довольно популярны.

Покупая авто – безразлично, новое или подержанное – каждый водитель стремится получить максимально безотказный механизм, не требующий частого ремонта, который практически всегда будет на ходу. И за советом по этому поводу логично обратиться к механику, который видел внутренности максимального количества разных машин.

Издание Yahoo Finance обратилось с соответствующим запросом к Джейкобу Картеру – опытному механику, который имел отношение и к машиностроению, и к ремонту. И он назвал три конкретных модели, которые не купил бы ни за что из-за их ненадежности.

Dodge Dart

Первые пять поколений модели, выпускавшиеся с 1960 по 1976 год, были довольно неплохими с точки зрения надежности. Возродить компактный седан компания Dodge решила после более чем 35-летней паузы – в 2013 году. Но результат понравился не всем. Обновленный Dart получил репутацию ненадежной машины, нуждающейся в частом ремонте. У него также низкий рейтинг безопасности и отсутствуют функции, которые многие водители ищут в современном автомобиле.

Volkswagen Beetle

«Жука» очень полюбили за характерный внешний вид – это был один из самых стильных автомобилей, когда-либо выезжавших на автомобильные дороги мира. Но его владельцы не разделяли всеобщего восторга. У VW Beetle ограничено грузовое пространство, и с ним может быть сложно работать из-за его компактных размеров. Из-за его непрактичности немецкий автоконцерн прекратил выпуск "жуков" в 2019 году. Уже во второй раз. В первый раз от модели отказывались в 1979 году.

Ford Focus

За 25 лет существования модели она пережила четыре обновления, но ни одно из поколений нельзя было назвать удачным. Поэтому Ford объявил, что полностью откажется от выпуска Focus в 2025 году. Аргументируют это тем, что бренд решил двигаться к полному переходу на электрические двигатели. Но ни для кого давно не секрет, что у Focus уже были проблемы с трансмиссией, которые оборачивались дорогостоящим ремонтом. А еще он постоянно болтается в хвосте рейтингов безопасности в своем классе автомобилей.

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