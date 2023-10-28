The Independent: Кто займет место главы Кремля 1 28.10.2023, 16:01

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Список потенциальных преемников.

Срок Путина истекает в следующем году, однако при радикальных изменениях в конституции страны-агрессора, внесенных в 2020 году, диктатор сможет править Россией до 2036 года.

Как говорится в материале The Independent, с тех пор, как Путин взял бразды правления в свои руки в 1999 году, он зарекомендовал себя как один из самых позорных политиков в современной истории, обладающий «порочной властью» в России.

Михаил Мишустин

Если Путин умрет или внезапно уйдет в отставку, у Совета Федерации есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временно исполняющим обязанности президента будет премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая его недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, известный как один из ближайших союзников Путина, считается одним из его потенциальных преемников. Ранее он занимал пост президента с 2008 по 2012 год, прежде чем уйти в отставку по заранее оговоренной сделке.

Когда-то он считался на Западе умеренным голосом в Кремле, но заработал репутацию плохого полицейского Путина, называя украинцев «тараканами» и выдвигая все более воинственные угрозы, связанные с ядерным оружием.

Бывший профессор права занимал пост премьер-министра с 2012 по 2020 год, прежде чем стать заместителем председателя Совета безопасности России.

Однако с годами считается, что его подчиненная роль при Путине ослабила его собственную способность консолидировать власть среди российской элиты.

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко, который занимает должность первого заместителя главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина.

Предполагается, что, учитывая его участие в недавно аннексированных украинских территориях, он имеет ежедневный доступ к президенту и поддерживает хорошие отношения со всеми основными ключевыми игроками среди политической элиты России.

Однако, отвергая его шансы когда-либо выйти на передний план российской политики, доктор Марк Галеотти сказал, что ему лучше работать в качестве «закулисного» оператора.

Сергей Шойгу

Учитывая унизительную траекторию украинской войны, Сергей Шойгу больше не является вероятным кандидатом на роль преемника Путина, несмотря на его положение одного из самых влиятельных людей России. Министр обороны когда-то был признан самым популярным политиком после Путина, и, как известно, он близок к сдержанному лидеру, часто проводя вместе летние каникулы.

«До вторжения я бы однозначно сказал Шойгу, но теперь его репутация запятнана вторжением», — сказал британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, бывший профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

«Он по-прежнему пользуется относительно высоким уровнем общественной поддержки и доверия, и он феноменальный закулисный оператор. Дни, когда он мог быть президентом, возможно, прошли, но как создатель королей он все еще может быть очень влиятельным».

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев знаком с Путиным с тех пор, как они вместе работали в КГБ, и был главным стратегом во время вторжения на Украину в 2014 и 2022 годах.

71-летний Патрушев является «одним из немногих людей, к которым прислушивается Путин», а его сын Дмитрий также по слухам является потенциальным преемником Путина, учитывая его должность министра сельского хозяйства.

Другие предложения включали мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего телохранителя Алексея Дюмина и главу администрации Дмитрия Козака.

«Это должен быть кто-то, кто сможет создать коалицию, кто сможет быть приемлемым как для технократов, так и для элиты безопасности», — сказал д-р Галеотти.

«Я думаю, что на самом деле российская система справится с кризисом довольно быстро и стремительно, и мы увидим следующую политическую элиту, стремящуюся положить конец войне на Украине и конфронтации с Западом. Путин, вполне вероятно, станет козлом отпущения за все эти злодеяния», - отметил Галеотти.

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