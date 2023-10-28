Замсекретаря Совбеза Беларуси собрался напасть на Литву 36 28.10.2023, 16:11

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Павел Муравейко

Однако боится Запада.

Замсекретаря Совбеза Павел Муравейко заявил, что Беларусь имеет полное право напасть на Литву, чтобы пробить коридор к морю

Муравейко высказал такую идею на семинаре для идеологов.

«Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия.

И в других бы условиях нас бы никто в мире не осудил, смею предположить. Но не в теперешних, когда на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада», – заявил Муравейко.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские генералы предложили захватить Сувалкский коридор.

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