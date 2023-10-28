Сегодня в Варшаве пройдет «Ночь поэтов»
- 28.10.2023, 16:15
Белорусы вспомнят интеллигенцию, расстрелянную советской властью.
В ночь на 30 октября 1937 года в Минске советская власть расстреляла 108 белорусских государственных, культурных деятелей и ученых. В Варшаве пройдет «Ночь поэтов», посвященная памяти погибших представителей белорусской интеллигенции.
Организатор мероприятия — Белорусский молодежный хаб.
Вечер откроет «Хор вольных беларусаў». Затем выступят Сергей Будкин, Игорь Станкевич, Виталий Рыжков.
Мероприятия состоится сегодня в 17:00 по адресу Dożynkowa 6a.