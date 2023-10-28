Сегодня в Варшаве пройдет «Ночь поэтов» 28.10.2023, 16:15

Белорусы вспомнят интеллигенцию, расстрелянную советской властью.

В ночь на 30 октября 1937 года в Минске советская власть расстреляла 108 белорусских государственных, культурных деятелей и ученых. В Варшаве пройдет «Ночь поэтов», посвященная памяти погибших представителей белорусской интеллигенции.

Организатор мероприятия — Белорусский молодежный хаб.

Вечер откроет «Хор вольных беларусаў». Затем выступят Сергей Будкин, Игорь Станкевич, Виталий Рыжков.

Мероприятия состоится сегодня в 17:00 по адресу Dożynkowa 6a.

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