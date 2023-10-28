«В Беларуси могут перестать выдавать диплом на руки выпускникам» 8 28.10.2023, 19:55

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Лукашисты готовы пойти на самые «дикие» решения.

Предложение Лукашенко забирать дипломы у врачей, которые не работают по специальности, вызвано желанием прекратить их отъезд за границу, считает Станислав Соловей, врач, акушер-гинеколог, профсоюзный активист. По его мнению, власти готовы пойти на любые самые «дикие» решения в этом вопросе, поскольку их задача – «выжить».

«Направленность этого решения может быть только одна – остановить эмиграцию врачей из страны», – заявил Станислав Соловей в комментарии «Белсату».

Он напомнил, что есть еще и вторая категория обладателей дипломов медицинских вузов, которых может коснуться это решение – те, кто ушел из профессии в другую сферу. Однако для них это решение уже не имеет значения, считает он.

Работать за границу уезжают не только медики, но и представители других профессий, однако пока отбирать дипломы планируют только у них. Такое повышенное внимание к врачам Станислав Соловей объясняет социальной чувствительностью этого вопроса:

«Власти продолжают козырять тем, что в стране бесплатная медицина, хотя это и не так».

Он не сомневается, что чиновники выполнят указание Лукашенко:

«То, что бредовые мысли нашего диктатора Минздрав реализует и довольно быстро, это факт, поэтому нет никаких оснований говорить, что это просто бредни старого деда, которые не нужно слушать. Нет, это не так. Если это озвучено, значит, это услышано. По крайней мере в Минздраве».

Станислав Соловей видит несколько вариантов выполнения поручения Лукашенко.

«Реализовать это очень и очень легко. Трудовая книжка у нас хранится на работе? Теперь и диплом будет храниться на работе», – рассуждает он.

По мнению эксперта, власти могут вообще перестать выдавать диплом на руки выпускникам, а сразу пересылать их почтой по месту распределения.

«Захочешь уволиться и перейти на работу условно говоря в пятую больницу города Могилев? Без проблем. Курьерская служба специальная туда его перевезет, но в руки ты его не получаешь. Это такой самый простой вариант. Логика простая – нет диплома и что ты покажешь в польской лекарской избе», – считает Станислав Соловей.

Ввести подобную практику власти могут вообще за один день, издав соответствующий указ, считаетон: «Издать указ, чтобы завтра все принесли дипломы и оставили их здесь». Может быть и более мягкий вариант – ввести новое требование для молодых специалистов, которым начнут выдавать на руки диплом только после отработки.

«Для них человек – это просто рабочий ресурс. Если врач – это дефицитный рабочий ресурс, ну то увеличим добычу врачей. Это такое, добро пожаловать в рабство», – считает Станислав Соловей.

Что касается последствий и эффективности, то в краткосрочной перспективе, власти могут добиться желаемой цели, и кто-то из тех, кто планировал, не сможет быстро уехать, если ему не отдадут диплом, тогда как «последствия вдолгую будут страшные», – считает он.

«Это скажется на уровне образования, потому что более мотивированные студенты уйдут из наших университетов», – считает врач.

Уже сейчас те молодые люди, которые задумываются о поступлении в медицинские вузы, могут выбрать не беларусские. Если не европейские, то, в крайнем случае, российские.

Заявление Лукашенко подтолкнет к скорейшему принятию решения тех, кто уже готов к отъезду, но старается по максимуму решить какие-то организационные вопросы («Подучу еще язык немножечко, приготовлюсь получше и перееду»).

«Это плохое решение, но их цель – выживание, и сейчас задача – удержать медиков, и они придумывают самые простые, как им кажется, методы, просто запретить», – констатирует Станислав Соловей.

Он не исключает, что способы удержать медиков в стране могут принять и более причудливые формы:

«Врачей начнут за изучение польского языка осуждать на 3-4-5 лет домашней химии и заставлять, чтобы они в этот период просто ходили с работы и на работу. Сейчас сложно удивиться тому, что они творят. Могут ввести разрешительный принцип выезда за рубеж, или синхронизировав свои действия с Россией запретить выезд», – считает он.

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