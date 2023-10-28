В Швеции придумали электромобиль в духе IKEA 4 28.10.2023, 20:00

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Авто будут поставлять по миру в разобранном виде в плоских коробках.

Шведский стартап Luvly создал электрокар, который будут поставлять по миру в разобранном виде в плоских коробках, как мебель IKEA. Такой подход позволит значительно сократить выбросы парниковых газов при транспортировке, пишет «Европульс».

Однако покупателям не доверят самостоятельную сборку электромобиля. Электромобили в коробках будут приезжать с фабрики на местные пункты сборки, где их и превратят в полноценный автомобиль.

Электромобиль появится в продаже в 2024 году. Его стоимость — около 10 тысяч евро. Он вмещает двух пассажиров и весит меньше половины тонны. С запасом батареи в 100 километров он может двигаться на скорости до 90 километров в час.

По словам инженеров, автомобиль сконструирован таким образом, что отдельные детали при необходимости можно легко заменить. А в дальнейшем его можно полностью разобрать и сдать на утилизацию.

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