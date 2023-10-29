ВСУ подтвердили первое применение РФ «Изделия-53» 5 29.10.2023, 13:30

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По чем пытаются бить оккупанты?

Российские войска уже применяют на фронте модифицированные дроны- камикадзе «Ланцет» - «Изделие-53», их главной целью является украинская артиллерия и бронированная техника на линии фронта.

Как сообщил в эфире телемарафона командир роты БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко, сейчас Россия сосредоточена на производстве двух типов беспилотников - для истощения ПВО Украины и поражения военной техники на передовой.

«Если говорить о «газонокосилках», то тут ситуация какая: они пытаются придумать массовый БПЛА, который способен залетать внутрь нашего оперативного пространства, в глубину, в гражданские города. Основная его задача - это не столько нанести поражение гражданскому населению или террор гражданских, а разрядить нашу ПВО, чтобы потом за счет «Шахедов», которые несут более мощный боеприпас, а также ракет в дальнейшем нанести поражение по нашей инфраструктуре и гражданским жителям», - пояснил Федоренко.

Однако эти вызовы наши силы ПВО понимают, подчеркнул военный.

«Соответствующий комплекс мер уже принимается, чтобы не дать возможность БПЛА такого типа разряжать нашу ПВО. И они будут поражаться другими средствами. Как это будет происходить - комментировать не будем», - добавил Федоренко.

«Изделие-53» - что это за российский дрон

«Изделие-53» - совсем другой БПЛА ударного применения, который россияне выпускают по украинским артсредствам, заметил Федоренко.

«Это модифицированный Ланцет. Пока широко не применяется», - уточнил он.

Основная философия этих БПЛА, по словам Федоренко, - их можно запускать централизованно в воздух, и программное обеспечение, которое у них есть, даст якобы возможность противнику в автономном режиме определять цели, которые находятся на передней линии и внутри оперативного пространства.

«Таким образом, наносить удары по нашим артсредствам, легкобороненной и бронированной технике», - отметил военный.

Однако украинским средствам разведки было известно об этом заранее, поэтому внедряются соответствующие шаги и меры, чтобы в случае, если этот БПЛА будет успешным, он не мог в полной мере применяться по артсредствам ВСУ и в целом по силам обороны.

Россия применяет модифицированный «Ланцет»

По данным Института изучения, войны российские оккупанты в войне против Украины начали применять обновленную версию беспилотников Ланцет, которую назвали Изделие-53.

Дрон якобы оснащен системой автоматического поведения и с его помощью россияне надеются на преодоление ПВО ВСУ. Захватчики планируют массовые синхронизированные атаки.

Вместе с тем, в Воздушных силах отмечают, что войска оккупантов готовят новые массированные удары по Украине.

«Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель», - сказал спикер ПС Юрий Игнат.

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