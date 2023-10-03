В Шебекино нанесено семь мощных ударов по крупнейшему в мире предприятию по производству сапфиров 3.10.2023, 9:42

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Они используются в том числе для военной электроники.

В России утром 3 октября пожаловались на обстрелы Белгородской области. Российские пропагандисты заявили о семи прилетах по заводу «Монокристалл» в Шебекино.

Это предприятие производит синтетические сапфиры, использующиеся, в частности, в в военной электронике. Об обстрелах пишет один из российских пропагандистских Telegram-каналов, передает obozrevatel.com.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают завод «Монокристалл» в городе Шебекино Белгородской области. По нашим данным, с 7:18 утра было семь прилётов. Как минимум один снаряд не разорвался», – заявили пропагандисты.

Они также подчеркнули, что «Монокристалл» является «одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется в том числе в электронике. В частности — в Apple Watch».

Напомним, 1 октября в РФ заявили о сбитых дронах, однако но в Шебекино и Сочи в этот день звучали взрывы, а в Смоленске сообщили о подорванном заводе

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Смоленске по заводу, производящему ракеты Х-59 три из четырех дронов попали в цель. Они точно поразили здания военного предприятия РФ, нанеся существенные повреждения его производственным мощностям.

А около Сочи ГУР успешно атаковало стоянку вертолетов в Адлере, в то же время в Брянске прилетело на аэродром.

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