Российские туристки пожаловались на «унижение» в Японии, но в РФ их высмеяли 6 3.10.2023, 14:17

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Россиянок в аэропорту задержали японские таможенники.

Две российские туристки-пенсионерки пожаловались на то, что их якобы «унизили» в аэропорту Японии. Женщин задержали японские таможенники во время регистрации на рейс, вылетающий из Токио в Сеул. Гражданок РФ завели в отдельную комнату и устроили обыск.

Об этом одна из туристок рассказала пропагандистскому профильному изданию Tourdom.ru. Впрочем, россияне сочувствовать соотечественницам не стали. Они заметили, что пенсионерки нарушили правила страны, так что жаловаться на «унижения» они не видят смысла, пишет obozrevatel.com.

Так, японские таможенники, по словам одной из россиянок, закрыли их в отдельной комнате и заставили выложить всю имеющуюся при себе валюту.

«Пересчитали все деньги, в том числе рубли, южнокорейские воны и киргизские сомы, проверили даже внутренность чемоданов», – рассказала женщина.

Туристок заставили подписать декларацию и даже заполнили на одну из них протокол, так как россиянка вывозила из Японии более 2000 долларов.

Российские туристки-пенсионерки пожаловались на унижение в аэропорту Японии из-за санкций, но россияне их высмеяли

«Это было унизительно. Таможенники ссылались на введенные санкции о запрете вывоза валюты в РФ. Правда, через 2 часа отпустили, деньги вернули, наверное, из-за того, что мы летели в Россию не напрямую, а через две страны. Еле успели на самолет. Так что имейте в виду», – пожаловалась гражданка страны-агрессора.

Вот только интернет-пользователи в комментариях подметили, что в Японии есть четкие правила для всех россиян – из страны можно вывозить не более 700$ в эквиваленте в сумме всех валют. Так что пенсионерки сами спровоцировали свое «унижение», нарушив правила.

«Японцы любят соблюдать правила, и у них в правилах написано, что россиянам запрещено вывозить из Японии больше $700 в эквиваленте в сумме всех валют, даже если они сами ввезли эти деньги в страну. Так проверяют абсолютно всех россиян, которые покидают Японию, к этому надо быть готовым», – прокомментировал один из пользователей сети.

Другие же поспешили посмеяться с «бедных» россиянок, оставляя в комментариях под новостью: «Кучерявенько живут пенсионерки», «Сочувствую», «А что унизительного в обычной таможенной проверке?», «Да, в «нищей» Европе такого нет».

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