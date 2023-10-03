Россияне опозорились, нарисовав самолеты на авиабазе «Энгельс» с ошибками 4 3.10.2023, 15:21

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Получился странный гибрид.

Российские оккупанты допустили ошибки во время рисования своей стратегической авиации на авиабазе Энгельс. Один из «самолетов» оказался «гибридом Ту-95 и Ил-76».

Издание Defence Express пишет, что среди «обычных» нарисованных нашли три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, два истребителя-перехватчика МиГ-31 и один самолет заправщик Ил-78.

При этом два из нарисованных Ту-95МС имеют отличия от реальных бортов. Так, один из самолетов оказался «гибридом Ту-95 и Ил-76». Россияне не смогли точно передать ширину крыльев бомбардировщика, поэтому вышел «Ту-76», хотя в остальном он получился довольно похожим по размерам к оригиналу: «Немного длинный, но размах крыльев на месте».

Кроме того, учитывая возможность получать спутниковые снимки высокого разрешения, которые позволяют тщательно рассмотреть объекты, вряд ли рисованная авиация сможет «обмануть» украинские беспилотники и помешать попасть в настоящие самолеты.

После ряда удачных украинских ударов по российскому аэродрому Энгельс на одном из спутниковых снимков заметили нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95.

Позже российский проект ВЧК-ОГПУ сообщил, что оккупанты рисуют самолеты и накрывают их шинами, потому что аэродроме плохо защищены комплексами противовоздушной обороны.

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