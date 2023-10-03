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Зеленский приехал на одно из самых горячих направлений, где идет наступление ВСУ

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  • 3.10.2023, 15:42
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Зеленский приехал на одно из самых горячих направлений, где идет наступление ВСУ

Обсудил с бойцами ситуацию на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября снова приехал на передовую, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о Купянско-Лиманском направлении, это одно из самых горячих направлений. Там воюют 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша и 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.

«С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды. Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу!», — говорит Зеленский.

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